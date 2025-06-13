Fermo Pesca 2024: proroga dei termini per la presentazione delle istanze

Il termine di scadenza del 16 giugno 2025 per la presentazione delle istanze del fermo pesca “annualità 2024”, previsto dal decreto n. 1222 del 17 aprile 2025 è prorogato al 4 luglio 2025 (alle 23:59).
Si evidenzia che in base all’art. 4 comma 7 del Decreto n. 1222 del 17 aprile 2025, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità sono considerate inammissibili:
- le istanze presentate dopo la data del 4 luglio 2025;
- le istanze che alla data del 4 luglio 2025 risultino prive della scheda 9 esclusivamente creata dall’applicativo, compilata da parte dell’azienda e integrata e vistata dall’autorità marittima;
- le istanze che alla data del 4 luglio 2025 risultino prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti, entro la stessa data, i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate iban del lavoratore. Eventuali variazioni relative ai codici iban già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025;
- le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso l’applicativo “fermo pesca”.
La procedura, le istruzioni e gli allegati per l'inoltro delle istanze sono disponibili consultando il Focus on Fermo Pesca.